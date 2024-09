Wald-Michelbach: Unbekannte versuchen in Fahrradladen einzubrechen

Zwei Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch, 11. September, versucht in ein Fahrradgeschäft in der Ludwigstraße in Wald-Michelbach einzubrechen. Nach Angaben der Polizei sei eine Anwohnerin durch verdächtige Geräusche 3 Uhr auf den Einbruchversuch aufmerksam werden. Sie alarmierte umgehend die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge machten sich zwei bislang unbekannte, mit Kapuzenpullover bekleidete Männer an einem Fenster des Ladens zu schaffen. Als das kriminelle Duo nicht mehr unbemerkt blieb, suchten sie sofort das Weite. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Die entstandenen Schäden werden auf rund 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.