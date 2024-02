Unbekannte zünden Hochsitz in Wald-Michelbach an

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag, gegen 13 Uhr, im Waldbereich, nahe der Landesstraße 3105, einen Hochsitz angezündet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252 7060 zu melden.