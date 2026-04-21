Kriminalität

Weinheim: Unbekannte versuchen mehrmals in Garage einzubrechen

Eine Frau hat nachts mehrere Einbrecher verscheucht. Es war der zweite Einbruchsversuch innerhalb weniger Stunden.

Der erste Versuch, in die Weinheimer Garage einzubrechen, scheiterte bereits am Montag (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Der erste Versuch, in die Weinheimer Garage einzubrechen, scheiterte bereits am Montag (Symbolbild).

Weinheim. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in eine Garage beziehungsweise in ein Gerätehaus im Ritschweierer Weg in Weinheim einzubrechen. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter bereits am Montag versucht, über ein Fenster gewaltsam in die Garage einzudringen. Das misslang aber aus unbekannten Gründen. Gegen 1.45 Uhr am frühen Dienstagmorgen wurde dann ein neuer Einbruchsversuch gestartet. Die Eigentümerin vernahm in der Nacht plötzlich laute Geräusche und begab sich zur Garage. Als die Frau auf sich aufmerksam machte, ergriffen gleich mehrere unbekannte Personen die Flucht in Richtung Odenwaldstraße. Dort stiegen sie in einen älteren, dunklen Kombi und fuhren auf der L596 in Richtung Hirschberg-Großsachsen davon. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Das Polizeirevier Weinheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06201 1003 0 entgegen. (heh)

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