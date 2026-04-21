Weinheim: Unbekannte versuchen mehrmals in Garage einzubrechen

Weinheim. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag versucht, in eine Garage beziehungsweise in ein Gerätehaus im Ritschweierer Weg in Weinheim einzubrechen. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter bereits am Montag versucht, über ein Fenster gewaltsam in die Garage einzudringen. Das misslang aber aus unbekannten Gründen. Gegen 1.45 Uhr am frühen Dienstagmorgen wurde dann ein neuer Einbruchsversuch gestartet. Die Eigentümerin vernahm in der Nacht plötzlich laute Geräusche und begab sich zur Garage. Als die Frau auf sich aufmerksam machte, ergriffen gleich mehrere unbekannte Personen die Flucht in Richtung Odenwaldstraße. Dort stiegen sie in einen älteren, dunklen Kombi und fuhren auf der L596 in Richtung Hirschberg-Großsachsen davon. Die Täter flüchteten ohne Beute.