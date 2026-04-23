Stuttgart

Einbrüche mit hohem Schaden an Schulen teilweise aufgeklärt

250.000 Euro Schaden und eine Beute in Höhe von 20.000 Euro: Jugendliche sollen reihenweise Schulen und Kitas ausgeraubt haben.

Vier Verdächtigen wird vorgeworfen, 19 Einbrüche begangen zu haben. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Vier Verdächtigen wird vorgeworfen, 19 Einbrüche begangen zu haben. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) -  Eine lange Einbruchsserie mit hohem Schaden an Schulen und Kindergärten im Großraum Stuttgart haben Ermittler der Polizei teilweise aufgeklärt. Vier Verdächtige sollen insgesamt 19 Einbrüche begangen haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die 16- bis 18-Jährigen erbeuteten Gegenstände im Wert von 20.000 Euro – richteten allerdings einen Schaden von 250.000 Euro an.

Den Verdächtigen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Sie sollen bei ihren Taten in wechselnder Besetzung zwischen Ende November 2025 bis zum Zeitpunkt ihrer Festnahme im Januar in öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten eingebrochen sein. Es wird auch geprüft, ob sie in weitere Einbrüche verwickelt waren.

Bei ihrer spektakulären Festnahme an einer Schule in Filderstadt wurde ein 18-Jähriger auf der Flucht von einem Polizeihund gebissen, ein weiterer Verdächtiger wurde per Helikopter auf dem Dach der Schule entdeckt. Alle befanden sich nach der Festnahme in U-Haft.

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