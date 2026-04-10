Feuerwehr im Einsatz

Brand in Stuttgarter Hochhaus

Im vierten Obergeschoss eines Hochhauses in Stuttgart bricht ein Feuer aus. Die Ursache und das Ausmaß sind noch unbekannt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer am Mittag löschen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Feuerwehr konnte das Feuer am Mittag löschen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) -  In einem Hochhaus in Stuttgart ist ein Feuer ausgebrochen. Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge war eine Wohnung im vierten Obergeschoss betroffen. Die Feuerwehr konnte das Feuer am Mittag löschen. 

Weitere Wohnungen blieben verschont. Nachbarn hätten die Feuerwehr alarmiert. Ob es Verletzte gab und wie hoch der Schaden ausfällt, ist noch unklar. Auch ist nicht bekannt, wodurch das Feuer ausgelöst wurde.

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