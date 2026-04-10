Brand in Stuttgarter Hochhaus
Im vierten Obergeschoss eines Hochhauses in Stuttgart bricht ein Feuer aus. Die Ursache und das Ausmaß sind noch unbekannt.
Stuttgart (dpa/lsw) - In einem Hochhaus in Stuttgart ist ein Feuer ausgebrochen. Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge war eine Wohnung im vierten Obergeschoss betroffen. Die Feuerwehr konnte das Feuer am Mittag löschen.
Weitere Wohnungen blieben verschont. Nachbarn hätten die Feuerwehr alarmiert. Ob es Verletzte gab und wie hoch der Schaden ausfällt, ist noch unklar. Auch ist nicht bekannt, wodurch das Feuer ausgelöst wurde.