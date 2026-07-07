Wetter

Eincremen angesagt: Wetterdienst erwartet hohe UV-Werte

Von der Hohenloher Ebene bis zum Oberrhein: In den kommenden Tagen erwartet der DWD nur wenige Wolken am Himmel über Baden-Württemberg. Warum Sonnenschutz jetzt besonders wichtig ist.

Der DWD erwartet hohe UV-Belastung. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Der DWD erwartet hohe UV-Belastung. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg heißt es in den kommenden Tagen: Sonnencreme nicht vergessen und öfter in den Schatten wechseln. Denn am Dienstag und Mittwoch seien die UV-Belastungswerte gebietsweise sehr hoch, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Generell wird es in den nächsten Tagen häufig sonnig und teils heiß. Die Werte dürften aber deutlich unter den Extremen von Ende Juni liegen, als teils mehr als 41 Grad gemessen wurden.

Regional mehr Wolken am Dienstag

Am Dienstag zeigt sich das Wetter zweigeteilt: Während es auf der Hohenloher Ebene und an der Tauber eher wolkig bis stark bewölkt sein dürfte, soll in den anderen Regionen des Landes - neben teils dichteren Schleierwolken - häufig die Sonne scheinen. Die Temperaturen liegen dem DWD zufolge zwischen 27 Grad im Schwarzwald und örtlich 35 Grad am südlichen Oberrhein. 

In der Nacht zum Mittwoch wird es demnach teils wolkig. Es kühlt auf 19 bis 14 Grad, in Senken der Schwäbischen Alb und im Allgäu auch auf 12 Grad ab. Am Mittwoch ziehen mal mehr, mal weniger dichte Wolken durch – insgesamt dürfte es aber trocken und freundlich bleiben. Die Temperaturen liegen zwischen 27 Grad auf der Alb und 33 Grad bei Freiburg.

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Teils deutliche Abkühlung über Nacht

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es zunehmend klar. Die Minima sinken der Prognose zufolge auf 18 bis 14 Grad, auf der Schwäbischen Alb auf bis zu 11 Grad. Im Tagesverlauf zeigt sich wieder häufig die Sonne. Am Himmel sind sonst meist nur lockere Quellwolken zu sehen. Die Temperaturen steigen auf 28 Grad im höheren Bergland und 34 Grad im Oberrheingraben.

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