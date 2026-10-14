Glücksspiel

Eine Glücksregion? Erneuter Millionengewinn in der Wetterau

Online getippt – und mal eben fast drei Millionen Euro gewonnen. Ein Wetterauer hat beim Eurojackpot Glück. Wie viele Millionengewinner gibt es damit 2026 schon in Hessen?

Dem hessischen Gewinner fehlte nur eine Zahl zum 120-Millionen-Euro-Jackpot. (Archivbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Dem hessischen Gewinner fehlte nur eine Zahl zum 120-Millionen-Euro-Jackpot. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist ein Millionengewinn in den hessischen Wetteraukreis gegangen. Sechs richtige Zahlen haben einem Online-Tipper aus dem Rhein-Main-Tiefland einen Gewinn von rund 2,98 Millionen Euro beschert, wie Lotto Hessen mitteilte.

Schon am vergangenen Freitag (9. Oktober) hatte eine Frau aus der Wetterau mehr als 11,55 Millionen Euro gewonnen - ebenfalls mit sechs richtigen Zahlen. Den beiden glücklichen Hessen fehlte demnach jeweils nur eine Zahl zum Hauptgewinn von 120 Millionen Euro, der von der europäischen Lotterie Eurojackpot ausgeschüttet wird.

Damit gibt es in diesem Jahr bislang elf Lotto-Millionengewinner in Hessen, wie die Landeslotteriegesellschaft in Wiesbaden ergänzte.

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