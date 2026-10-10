Frau aus Wetteraukreis gewinnt 11,6 Millionen Euro im Lotto

Wiesbaden (dpa/lhe) - Dank eines Lottogewinns ist eine Frau aus dem Wetteraukreis rund 11,6 Millionen Euro reicher. Sie hatte beim Eurojackpot in der zweiten Gewinnklasse fünf Gewinnzahlen und eine Eurozahl richtig, wie Westlotto nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. Damit erhält sie 11.558.578,60 Euro. Lediglich eine der beiden Eurozahlen, die 7, fehlte ihr zum Hauptgewinn von 120 Millionen Euro.

Lotto Hessen ergänzte am Samstag, dass die Kundin ihren Tipp erst eine Viertelstunde vor Annahmeschluss online abgegeben habe. Lotto Hessen lud die Hessin zur Gewinnerbetreuung nach Wiesbaden ein. Über die Online-Registrierung werde die Gewinnsumme schon bald automatisch auf ihr Konto überwiesen.

Die nächste Chance auf die Maximalsumme der europäischen Lotterie, an der 19 Länder teilnehmen, gibt es bei der Ziehung am Dienstag.

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Jackpot baut sich auf

Der Jackpot kann auf bis zu 120 Millionen Euro anwachsen. Dafür müssen die gezogenen fünf Gewinnzahlen aus 50 und zwei Eurozahlen aus zwölf richtig getippt werden. Ist die festgelegte Obergrenze erreicht, fließt das nicht ausgeschüttete Geld in die zweite Gewinnklasse. Je länger diese Phase dauert, desto größer kann auch der Gewinn in dieser Klasse ausfallen. Die Ziehung findet in Helsinki statt, koordiniert wird die Lotterie von Westlotto in Münster.