Glücksspiel

Eurojackpot: Hesse mit hohem Gewinn in zweiter Gewinnklasse

Der Eurojackpot wächst weiter: Während niemand die Maximalsumme abräumt, sorgt ein Treffer in der zweiten Gewinnklasse für einen Geldregen in Hessen.

Ein Lottospieler aus Hessen bekommt 11.558.578,60 Euro. (Symbolbild) Foto: Shireen Broszies/dpa
Ein Lottospieler aus Hessen bekommt 11.558.578,60 Euro. (Symbolbild)

Helsinki/Münster (dpa) - Der mit 120 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot ist erneut nicht geknackt worden - ein Gewinner oder eine Gewinnerin aus Hessen ist trotzdem um rund 11,6 Millionen Euro reicher. Die Person konnte die richtigen Zahlen in der zweiten Gewinnklasse vorweisen, fünf Gewinnzahlen plus eine Eurozahl, wie Westlotto am Abend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. Damit bekommt sie demnach 11.558.578,60 Euro.

Kein Tipper hatte die Gewinnzahlen 18, 38, 41, 43, 46 und die beiden Eurozahlen 7 und 10 angekreuzt. Die nächste Chance auf die Maximalsumme in der europäischen Lotterie mit 19 Teilnehmerländern gibt es bei der Ziehung am Dienstag.

Jackpot baut sich auf

Die hohe Summe des Jackpots baut sich auf, wenn kein Spieler die gezogenen Zahlen 5 aus 50 und die Eurozahlen (Zusatzzahlen) 2 aus 12 richtig ankreuzt. Ist die festgelegte Obergrenze von 120 Millionen Euro erreicht, wandert das nicht ausgeschüttete Geld in die zweite Gewinnklasse. Je länger diese Phase dauert, desto größer wird der mögliche Gewinn auch hier. Der Ort der Ziehung ist Helsinki, koordiniert wird die Lotterie von Westlotto in Münster.

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Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen. Experten geben zu bedenken, dass Glücksspiel süchtig machen kann.

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