Glücksspiel

Nicht geknackt: 120 Millionen Euro bleiben im Eurojackpot

Um 120 Millionen Euro ging es bei der Lotterie Eurojackpot - die größtmögliche Gewinnsumme für Lotteriespieler in Deutschland. Doch wieder hat niemand die richtigen Zahlen getippt.

Beim Eurojackpot tippen die Teilnehmer fünf Zahlen und zwei Zusatzzahlen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Beim Eurojackpot tippen die Teilnehmer fünf Zahlen und zwei Zusatzzahlen.

Helsinki/Münster (dpa) - Der mit 120 Millionen Euro maximal gefüllte Eurojackpot wurde erneut nicht geknackt. Das teilte Westlotto am Abend nach der Ziehung in Helsinki mit. Kein Tipper hatte die Gewinnzahlen 7, 12, 19, 28, 50 und die beiden Eurozahlen 1 und 6 angekreuzt. Die nächste Chance auf die Maximalsumme in der europäischen Lotterie mit 19 Teilnehmerländern gibt es bei der Ziehung am Freitag. 

Jackpot baut sich auf

Die hohe Summe des Jackpots baut sich auf, wenn kein Spieler die gezogenen Zahlen 5 aus 50 und die Eurozahlen (Zusatzzahlen) 2 aus 12 richtig ankreuzt. Ist die festgelegte Obergrenze von 120 Millionen Euro erreicht, wandert das nicht ausgeschüttete Geld in die zweite Gewinnklasse. Je länger diese Phase dauert, desto größer wird der mögliche Gewinn auch hier. Der Ort der Ziehung ist Helsinki, koordiniert wird die Lotterie von Westlotto in Münster.

Um 120 Millionen Euro ging es bei der Ziehung im Eurojackpot. Foto: Oliver Berg/dpa
Um 120 Millionen Euro ging es bei der Ziehung im Eurojackpot.

Erster Rekordhalter mit einem Gewinn von 120 Millionen Euro in Deutschland wurde im November 2022 ein Berliner. Im Juni 2023 ging die volle Summe nach Schleswig-Holstein. Damit wurde der Rekord erstmals eingestellt. Im Mai 2025 kam der Gewinner aus Baden-Württemberg, im September 2025 erneut aus der Bundeshauptstadt. Die weiteren Eurojackpot-Gewinne gingen nach Dänemark (Juni 2022 und Juni 2025), nach Norwegen (Januar 2024) sowie nach Tschechien (Mai 2026). 

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Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen. Experten geben zu bedenken, dass Glücksspiel süchtig machen kann.

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