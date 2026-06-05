«Eine große Ehre»: Álvaro Soler tritt vor dem Papst auf
Álvaro Soler darf ein Konzert vor dem Papst spielen - in seiner Heimatstadt Barcelona. Was ihn an dieser so begeistert.
Bad Vilbel (dpa) - Seine Heimatstadt Barcelona ist für Sänger Álvaro Soler etwas ganz Besonderes. «Ich finde das Tolle an Barcelona ist, dass man in der Nähe ist von allem. Man kann eben an den Strand gehen, kurz in 20 Minuten. Du kannst aber auch in die Berge fahren. Also es ist eine Aktivitätsstadt», schwärmt der 35-Jährige in der Sendung «Silvia am Sonntag – der Talk» im Sender Hit Radio FFH.
Umso mehr freue er sich über seinen Ehrenauftritt vor Papst Leo XIV. am kommenden Montag bei der Eröffnung der «Sagrada Familia» in Barcelona. «Eine große Ehre - da kommt der Papst selber auch nach Barcelona und es gibt ein Konzert. Nach 140 Jahren Bau wird sie endlich eröffnet», so Soler.