Eine Woche Urlaub – zu teuer für jeden Fünften im Südwesten

Stuttgart (dpa) - Eine Woche in den Urlaub fahren kann sich nicht jeder leisten – im Südwesten hatten dafür rund 2,2 Millionen Menschen im vergangenen Jahr nicht genug Geld. Das waren etwas weniger Bürgerinnen und Bürger als 2024 (2,3 Millionen) und entspricht in beiden Jahren etwa einem Fünftel der Bevölkerung, berichtete das Statistische Landesamt.

Vor allem Alleinerziehende müssen demzufolge verzichten: Aus dieser Gruppe konnten rund 37 Prozent und damit etwa 198.000 Personen (Vorjahr: 189.000 Menschen) aus finanziellen Gründen nicht in Urlaub.

Ein genereller Trend lasse sich aus den Zahlen der letzten vier Jahre aber nicht ableiten. Seit 2022 bewegten sich die Zahlen derer, die nicht genug Geld für eine Woche Urlaub weg von zu Hause hätten, immer um die 20-Prozentmarke herum, wie es weiter hieß.