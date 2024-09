Eine zweite Chance für Schulschwänzer

Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - «Das Problem Schulvermeidung zieht sich durch alle Schichten», sagt Detlev Barth. Der Sozialpädagoge begleitet von Beginn an das seit 2009 bestehende Programm «Schulverweigerung - die 2. Chance». Die Hilfe richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren in der Stadt Kassel, die schulmüde sind und aktiv oder passiv den Unterricht verweigern.