Toptalent des Karlsruher SC

Einer für Klopp? Ben Farhat entscheidet sich pro DFB

Erst Vereinswechsel, jetzt Verbandswechsel: KSC-Jungstar Louey Ben Farhat, der inzwischen dem SC Freiburg gehört, stellt seine fußballerischen Weichen neu. Das dürfte auch Jürgen Klopp gefallen.

Hat sich pro DFB entschieden: KSC-Jungstar Louey Ben Farhat. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Hat sich pro DFB entschieden: KSC-Jungstar Louey Ben Farhat. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Das Karlsruher Toptalent Louey Ben Farhat will in Zukunft für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Der Wechsel vom tunesischen Verband zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) soll zeitnah abgeschlossen werden, wie mehrere Quellen aus dem Umfeld des Spielers der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Zuerst hatte das Portal «transfermarkt.de» berichtet. Bisher lief der 20 Jahre alte Offensivspieler zweimal für Tunesiens A-Nationalmannschaft auf.

Bei der vergangenen Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko wäre Ben Farhat eigentlich nominiert worden, sagte seine Teilnahme aber wenige Wochen vor dem Turnier ab. Den in Tunesien viel kritisierten Verzicht begründete er mit den Folgen seines im August 2025 erlittenen Mittelfußbruchs. Bei einem WM-Einsatz für Tunesien wäre er nicht mehr für die Elf von Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp spielberechtigt gewesen.

Folgt das Debüt in der U21?

Sein DFB-Debüt dürfte Ben Farhat erst mal in der U21 von Trainer Antonio Di Salvo geben. Ob dieser ihn bereits für die EM-Qualifikationsspiele in Lettland (26. September), auf Malta (30. September) und in Bielefeld gegen Georgien (6. Oktober) nominiert, ist offen.

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Erst vor wenigen Tagen hatte Ben Farhat auch den Verein gewechselt und einen Vertrag beim SC Freiburg unterschrieben. Der Bundesligist lieh den dribbelstarken Stürmer umgehend wieder an Zweitligist KSC aus. Ben Farhat selbst sprach von einer «Win-win-Situation» nach dem Auftritt beim 2:2 in Hannover. Er sei sehr froh, dass seine Zukunft nun geklärt sei.

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