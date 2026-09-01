Fußball

Freiburg holt Ben Farhat – und verleiht ihn wieder zum KSC

Der SC Freiburg verpflichtet Louey Ben Farhat vom badischen Rivalen Karlsruher SC. Zunächst bleibt der Offensivspieler aber beim Fußball-Zweitligisten.

Trägt weiter Blau-Weiß: Louey Ben Farhat bleibt in Karlsruhe, gehört nun aber dem SC Freiburg. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Trägt weiter Blau-Weiß: Louey Ben Farhat bleibt in Karlsruhe, gehört nun aber dem SC Freiburg. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Der Transferpoker um Toptalent Louey Ben Farhat vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC hat ein Ende gefunden. Bundesligist SC Freiburg verpflichtet den 20 Jahre alten Offensivspieler, leiht ihn aber direkt wieder an den KSC aus, wie die beiden badischen Clubs mitteilten. Über die Ablöse und weitere Vertragsmodalitäten wie die neue Laufzeit wurde Stillschweigen vereinbart.

«Der KSC erzielt ein Paket, das den Wert seiner Entwicklung widerspiegelt – inklusive einer Beteiligung an seinem weiteren Weg», sagte der Karlsruher Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann laut KSC-Mitteilung. «Dass er zunächst leihweise bei uns bleibt, gibt uns die Möglichkeit, den Übergang geordnet zu gestalten.»

Laut einem Bericht der «Badischen Neuesten Nachrichten» überweisen die Freiburger 7,5 Millionen Euro fix an den KSC, der demnach auf weitere 2,5 Millionen an Boni hoffen darf. Zudem soll der Zweitligist im Falle eines Weiterverkaufs mit 20 Prozent beteiligt werden. Ben Farhat, der aus der Karlsruher Jugend stammt, besaß beim KSC einen Vertrag bis Ende Juni 2029.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bericht: Freiburg hat Option auf Winterwechsel

Freiburg habe zudem die Option, Ben Farhat bereits im Winter zu holen, berichten die «Badischen Neuesten Nachrichten» weiter. Hintergrund ist der Asien-Cup, der vom 7. Januar bis 5. Februar in Saudi-Arabien stattfindet. In Keisuke Goto und Yuito Suzuki muss SC-Coach Julian Schuster möglicherweise gleich zwei japanische Offensivspieler abstellen.

Bei der 2:5-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen den VfL Wolfsburg stand Ben Farhat erstmals in dieser Saison in der KSC-Startelf, nachdem er weite Teile der Vorbereitung wegen einer Zahn-OP verpasst hatte. In der vergangenen Saison kam er in 20 Ligaspielen auf sechs Tore und zwei Vorlagen. Etliche Partien verpasste er wegen eines Mittelfußbruchs.

Ursprünglich hatte der gebürtige Waiblinger auf einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt gehofft. Mit dem hessischen Bundesligisten soll er sich dem Vernehmen nach bereits einig gewesen sein, allerdings fanden die Clubs bis zuletzt nicht zueinander.

«Nach langem Anlauf bin ich froh, heute mit Freiburg alles klargemacht zu haben», sagte Ben Farhat laut SC-Mitteilung. Beim KSC wolle er nun noch mal «alles reinhauen».

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Sky»: SC Freiburg will KSC-Offensivspieler Ben Farhat
Fußball

«Sky»: SC Freiburg will KSC-Offensivspieler Ben Farhat

Ein Wechsel von Toptalent Louey Ben Farhat von Zweitligist Karlsruhe zu Eintracht Frankfurt ist noch nicht fix. Jetzt buhlt laut «Sky» ein Bundesliga-Kontrahent um den Offensivspieler.

28.08.2026

«Sky»: SC Freiburg will KSC-Offensivspieler Ben Farhat
Fußball

«Sky»: SC Freiburg will KSC-Offensivspieler Ben Farhat

Ein Wechsel von Toptalent Louey Ben Farhat von Zweitligist Karlsruhe zu Eintracht Frankfurt ist noch nicht fix. Jetzt buhlt laut «Sky» ein Bundesliga-Kontrahent um den Offensivspieler.

28.08.2026

KSC-Talent Ben Farhat vor Absprung zur Eintracht?
Transfers

KSC-Talent Ben Farhat vor Absprung zur Eintracht?

Der Karlsruher Louey Ben Farhat gilt als eines der begehrtesten Talente in der 2. Liga. Wie der Stand der Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt ist.

26.06.2026

Absage an Tunesien: KSC-Juwel Ben Farhat erklärt WM-Verzicht
2. Fußball-Bundesliga

Absage an Tunesien: KSC-Juwel Ben Farhat erklärt WM-Verzicht

Louey Ben Farhat wird nicht bei der WM auflaufen. Die Absage an Tunesiens Nationaltrainer hat Gründe. Ob das Offensiv-Ass auch kommende Saison noch in Karlsruhe spielt, ist offen.

18.05.2026

KSC verlängert mit Offensivtalent Ben Farhat
2. Fußball-Bundesliga

KSC verlängert mit Offensivtalent Ben Farhat

Louey Ben Farhat spielt beim Karlsruher SC in der Rückrunde zwischenzeitlich groß auf. Das wird nun belohnt.

28.05.2025