Transfers

KSC-Talent Ben Farhat vor Absprung zur Eintracht?

Der Karlsruher Louey Ben Farhat gilt als eines der begehrtesten Talente in der 2. Liga. Wie der Stand der Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt ist.

KSC-Angreifer Louey Ben Farhat: Abgang ist ein Dauerthema. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
KSC-Angreifer Louey Ben Farhat: Abgang ist ein Dauerthema. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Der Karlsruher SC und Eintracht Frankfurt pokern um Offensivtalent Louey Ben Farhat. Der 19-Jährige will nach übereinstimmenden Medienberichten zum hessischen Fußball-Bundesligisten wechseln. Für Mario Eggimann ist die Schmerzgrenze bei der Ablösesumme aber noch nicht erreicht. Dies sagte der Sport-Geschäftsführer des KSC bei der Vorstellung des neuen Trainers Maximilian Senft, ohne die Eintracht zu erwähnen.

«Sportlichen Mehrwert höher gewichten»

«Bei Louey ist uns natürlich durchaus bewusst, dass er für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist für die nächste Saison. Darum ist natürlich die wirtschaftliche Komponente dementsprechend angesetzt», sagte Eggimann. «Ich möchte aber auch betonen, dass wir aktuell seinen sportlichen Mehrwert für uns höher gewichten als die wirtschaftliche Komponente.»

Ben Farhat hat beim badischen Fußball-Zweitligisten noch einen Vertrag bis 2029, er wird schon länger von anderen Clubs umworben. Sein Marktwert wird auf rund 10 Millionen Euro geschätzt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Minuten statt Moneten: Eichner rät Ben Farhat zu Spielzeit
2. Fußball-Bundesliga

Minuten statt Moneten: Eichner rät Ben Farhat zu Spielzeit

Karlsruhes scheidender Trainer Eichner mahnt sein Talent Ben Farhat zu Augenmaß bei der Zukunftsplanung. Er erklärt, was er als zentralen Faktor für die Entwicklung des 19-Jährigen sieht.

30.04.2026

Karlsruher Rollenteilung: Eichner lobt nicht nur Ben Farhat
2. Fußball-Bundesliga

Karlsruher Rollenteilung: Eichner lobt nicht nur Ben Farhat

Louey Ben Farhat macht dem KSC derzeit besonders viel Spaß. Und Roko Simic? Hat laut Trainer Christian Eichner trotz eigener Torflaute durchaus seinen Anteil daran.

06.03.2026

KSC-Juwel Ben Farhat hat Comeback und WM im Blick
2. Fußball-Bundesliga

KSC-Juwel Ben Farhat hat Comeback und WM im Blick

Der lange verletzte Louey Ben Farhat steht im Trainingslager der Karlsruher im Fokus. Der 19-Jährige spricht über seinen Verzicht auf den Afrika Cup und die Chancen auf eine WM-Teilnahme mit Tunesien.

08.01.2026

Mittelfußbruch: Ben Farhat fehlt Karlsruher SC lange
2. Fußball-Bundesliga

Mittelfußbruch: Ben Farhat fehlt Karlsruher SC lange

Bittere Nachricht für den KSC: Die Badener haben den Heimsieg gegen Braunschweig teuer bezahlt, denn Angriffshoffnung Ben Farhat wird mit einer Fußverletzung lange ausfallen.

23.08.2025

KSC verlängert mit Offensivtalent Ben Farhat
2. Fußball-Bundesliga

KSC verlängert mit Offensivtalent Ben Farhat

Louey Ben Farhat spielt beim Karlsruher SC in der Rückrunde zwischenzeitlich groß auf. Das wird nun belohnt.

28.05.2025