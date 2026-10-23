Ex-Schwimmstar macht Radio

«Einfach Franzi» - van Almsick talkt mit Boris Becker

Franziska van Almsick startet als Radiomoderatorin und will ihre prominenten Gäste «in einem anderen Licht zeigen». Als erster Gast kommt ein früherer Tennisstar.

Van Almsick schlüpft in eine ganz neue Rolle. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Van Almsick schlüpft in eine ganz neue Rolle. (Archivbild)

Mannheim (dpa) - Zwei deutsche Sportikonen im Radiotalk: Die frühere Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick wird Radiomoderatorin beim baden-württembergischen Privatsender Radio Regenbogen, und ihr erster Gast am Sonntag (25.10./ab 9.00 Uhr) ist Tennislegende Boris Becker. In der neuen zweistündigen Sendung «Einfach Franzi» lädt van Almsick dann wöchentlich prominente Gäste zum Talk.

«Ich würde gern meine Gesprächsgäste in einem anderen Licht zeigen, so wie ich sie sehe. Boris Becker ist natürlich einer der größten Sporthelden, die wir in Deutschland haben, aber er ist auch viel mehr als das», sagte die 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Mit ihm wolle sie über Dinge reden wie beispielsweise: «Wie sieht ein normaler Sonntag aus bei Boris Becker?» 

Oder über das Thema Heimat. Ihr Hauptaugenmerk liege nicht auf den großen Triumphen oder auch dem, was schiefgegangen sei, «sondern: wie ist das eigentlich, wenn man jetzt in Mailand lebt und eigentlich hier in unserer Region, in der Region von Radio Regenbogen, groß geworden ist?»

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«Habe ganz viele Fragen»

Die Sendung wird immer Sonntagvormittag bei Radio Regenbogen zu hören sein - zu den weiteren Gesprächsgästen zählen Schauspieler Heiner Lauterbach und Comedian Mario Barth. «Ich habe jetzt zwei Stunden Sendezeit und kann mich so ein bisschen austoben», sagte der frühere Schwimmstar. Einige der Talkgäste kenne sie, andere dagegen bislang nicht. «Und trotzdem habe ich ganz, ganz viele Fragen und versuche einfach, ein schönes Gespräch zu entwickeln. Ich glaube, dass mir das ganz gut liegt», sagte van Almsick, die mit ihrer Familie in Heidelberg lebt.

Wie kam es zur Radiokarriere? «Ich habe seit 30 Jahren irgendwie mit dem Journalismus zu tun, war TV-Expertin, und Radio war natürlich auch immer ein großes Thema», erzählte van Almsick. Es sei an der Zeit gewesen, wieder etwas auf die Beine zu stellen. «Meine Kinder sind größer geworden, ich bin selber ein bisschen ruhiger geworden, ich bin vielleicht ein Stück weit erwachsener geworden. Ich habe Fragen. Gespräche, die ich führe, sind heute anders als vor zehn Jahren.» Das seien Grundvoraussetzungen für ein gutes Gespräch.

Van Almsick: Bin Radio sehr verbunden

Sie selbst höre im Auto immer Radio. «Ich finde Radio wahrhaftig und pur und authentisch, und das bin ich auch, und deswegen habe ich da eine sehr große Verbundenheit dazu und freue mich total auf die Aufgabe.»

Zur Audiotainment Südwest gehören unter anderem auch die Sender RPR.1 (Rheinland-Pfalz) sowie BigFM und RockFM.

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