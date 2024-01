Van Almsick für Olympia in Deutschland

Im vergangenen Monat hatte eine Mehrheit der Bundesbürger in einer von der Deutschen Presse-Agentur in Auftrag gegebenen Umfrage eine deutsche Olympia-Bewerbung befürwortet. «Genau deshalb müssen wir uns bewegen», forderte van Almsick: «Es geht nicht darum, uns auf "Teufel komm raus" zu bewerben, sondern darum, die Menschen von den positiven Aspekten zu überzeugen. Jeder kann doch noch viele Jahre später auf der ganzen Welt sehen, was die Sommerspiele in München 1972 Positives für die In­frastruktur der Stadt und deren Bewohner bewirkt haben.»