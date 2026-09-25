Einfach neue Leute treffen - Spazierclub in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Etwa zwei Stunden dauert der Spaziergang, rund 10.000 Schritte werden es am Ende sein. Aber hauptsächlich geht es darum, mit anderen Menschen in Kontakt zukommen: Der Spazierclub Frankfurt trifft sich sonntags, immer zur selben Zeit und am selben Ort, dazukommen kann jeder und jede, das Angebot ist kostenfrei.

Es gehe darum, Menschen zusammenzubringen und Gemeinschaft zu schaffen, sagt Nunzio Cannata vom Organisationsteam. Spazierclubs gibt es auch in anderen Städten, etwa Berlin. In Frankfurt ging es im Sommer los, seitdem zieht der Spazierclub sonntags seine Runden durch die Mainmetropole, auch bei Regen.

Schon sind Freundschaften entstanden

«Wir versuchen, immer eine Route zu planen, die auch an Sehenswürdigkeiten vorbeiführt», sagt Cannata. Es seien auch schon mehr als 200 Menschen dabei gewesen, je nach Wetter. Und es gebe bereits Freundschaften, die zwischen Teilnehmern und Teilnehmerinnen entstanden sind. «Das war ein schönes Gefühl, das zu hören.» Dadurch, dass das Mitmachen kostenlos sei, sei das Angebot für alle zugänglich.

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Foto: Helmut Fricke/dpa Die Gründer des Spazierclub Frankfurt, Nunzio Cannata (l) und Kai Yue Tso.

Treffpunkt ist ein Café in der Nähe der Konstablerwache, schon vor Beginn des Spaziergangs ist die Stimmung gut. Die Leute stehen in Gruppen zusammen und unterhalten sich.

«Ich bin noch nicht so lange in Frankfurt und so kann man einfach ein paar neue Leute kennenlernen», sagt Danielle. Sonntags gebe es meist ohnehin nicht viel zu tun. «Ich finde es eine tolle Idee, dass man so soziale Kontakte knüpfen kann, was nicht immer einfach ist», sagt Alkan. Alex sagt, das Spazierengehen sei eine sehr schöne analoge Art und Weise, sich gegenseitig kennenzulernen.

Viele positive Reaktionen

Sara ist schon mehrmals mit spaziert, gemeinsam mit ihrem kleinen Hund. Ihr gefällt das Unverbindliche, dass man je nach Tempo mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommen kann, wie sie sagt. «Und die Leute sind super nett», sagt die 32-Jährige.

«Ich liebe es, neue Leute kennenzulernen, besonders, wenn sie international sind», sagt Irene. Sie stammt aus Spanien und ist an diesem Sonntag zum ersten Mal beim Spazierclub dabei.

Foto: Helmut Fricke/dpa Leute kennenlernen ist das Hauptziel des Spazierclubs.