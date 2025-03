Idstein (dpa/lhe) - In einem Einfamilienhaus in Idstein im Rheingau-Taunus-Kreis ist ein Feuer mit weithin sichtbarer Rauchentwicklung ausgebrochen. «Das Gebäude steht komplett in Flammen», teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Verletzte gebe es keine, eine Bewohnerin habe sich rechtzeitig ins Freie retten können.