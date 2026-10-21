Europa League

«Einmal hauen»: Ilzers Geburtstag bei Hoffenheim

Christian Ilzer wünscht sich zum 49. Herausforderungen - davon hat er bei der TSG Hoffenheim derzeit genügend. Wie die ungewöhnlichen Glückwünsche vor dem Europa-League-Spiel gegen Lyon aussahen.

Herausforderung Lyon einen Tag nach seinem 49. Geburtstag: Hoffenheims Chefcoach Christian Ilzer. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Herausforderung Lyon einen Tag nach seinem 49. Geburtstag: Hoffenheims Chefcoach Christian Ilzer. (Archivbild)

Sinsheim (dpa) - Hoffenheims Trainers Christian Ilzer hat zu seinem 49. Geburtstag Schläge von den Spielern erhalten. «Von uns hat er einen Tunnel bekommen heute beim Training, wo er einmal schön durchlaufen durfte. Da durfte jeder einmal hauen - der eine mehr, der andere weniger», berichtete TSG-Stürmer Fisnik Asllani grinsend vor dem Europa-League-Spiel des Fußball-Bundesligisten gegen Olympique Lyon am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+ und Sky).

Bienenstich - aber erst nach dem Spiel

Grundsätzlich sei es bei den Kraichgauern so, dass man an Geburtstagen etwas mitbringen müsse, ergänzte Asllani: «Ich habe jetzt noch nichts gesehen. Aber ich denke, das macht der Trainer bestimmt.» Ilzer erklärte, dass er einen Tag vor dem Spiel die Planung von Ernährungsberater Claudio Lanzillotta nicht durcheinander bringen wollte und kündigte für Freitag Bienenstich an. 

Der Österreicher hatte zuletzt mit den Hoffenheimern wenig zu feiern. In Mönchengladbach gab es zwar einen 2:1-Erfolg, in der Liga steht der Club aber nach nur zwei Siegen in sechs Spielen auf dem 14. Tabellenplatz. In der Europa League gingen die ersten Partien bei OFI Kreta und gegen Besiktas Istanbul verloren. Lyon wartet als Tabellenführer von Frankreichs Ligue 1 auf die TSG.

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Ilzer will «den Mund nicht zu voll machen» 

«Ich sage immer an solchen Tagen, dass ich wunschlos bin, solange es meiner Familie gut geht, solange es den Menschen in meiner Nähe gut geht», sagte Ilzer. «Das, was ich mir wünsche, sind dann immer Herausforderungen. Bei dem Gefühl der momentanen Herausforderung sollte ich meinen Mund nicht zu voll nehmen. Herausforderungen habe ich aktuell genügend.»

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