Hoffenheim feiert Befreiungsschlag im Tabellenkeller
Nach sechs Niederlagen am Stück zeigt sich die TSG Hoffenheim nach dem Auswärtserfolg im Kellerduell bei Borussia Mönchengladbach erleichtert. Viel Zeit zur Freude bleibt aber nicht.
Mönchengladbach (dpa/lsw) - Den Akteuren der TSG Hoffenheim war die Erleichterung nach dem 2:1-Auswärtssieg im Bundesliga-Kellerduell in Mönchengladbach anzusehen. «Es fällt ein großer Stein vom Herzen», sagte TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker nach der Partie. «Es war zu spüren, dass wir das heute hier sehr gewollt haben. Die Mannschaft weiß, dass es ein wichtiger Schritt war.»
Nach sechs Niederlagen in der Bundesliga und der Europa League nacheinander feierten die Sinsheimer bei den kriselnden Gladbachern den ersten Sieg seit Anfang September. «Ich glaube, man hat vielen angesehen, was für eine Last da von einem runterfällt. Es ist ja ewig her, dass wir gewonnen haben», sagte Schlussmann Oliver Baumann. «Die Haltung war top und der Einsatz, der Wille haben gestimmt. Wir haben füreinander gekämpft und das ist die Basis.»
Schwere Europa-League-Aufgabe steht an
Die TSG zeigte bei Borussia Mönchengladbach eine kämpferische Teamleistung. Besonders Mittelfeldakteur Alexander Prass, der erstmals seit April in der Startelf stand, machte mit einem Tor und einer Vorlage auf sich aufmerksam. «Man redet oft davon: Wenn man die Chance kriegt, muss man da sein. Ich glaube, das habe ich geschafft», sagte Prass nach der Partie.
Durch den Sieg gegen die Fohlenelf machte die TSG Hoffenheim in der Bundesliga-Tabelle einen Sprung auf Platz 14. «Der Sieg ist wichtig für die Tabellensituation und für unsere Köpfe», resümierte Prass, der nach der Partie zum Spieler des Spiels gewählt wurde. «Jetzt fokussieren wir uns auf das nächste Spiel.»
In intensiven Wochen mit vielen Spielen wird die Freude über den zweiten Saisonsieg aber nur von kurzer Dauer sein. Bereits am Donnerstag sind die Hoffenheimer in der Europa League gegen Olympique Lyon (21.00 Uhr/Sky und RTL +) wieder gefordert. Als aktueller Tabellenführer der französischen Ligue 1 wartet mit Lyon eine große Herausforderung auf die Mannschaft von Cheftrainer Christian Ilzer. Die Hoffenheimer sind nach zwei Niederlagen zum Start auch auf internationaler Bühne unter Zugzwang.