Hoffenheim setzt in Mönchengladbach auf Philipp im Tor

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Luca Philipp wird den emotionalen Leader und Kapitän Oliver Baumann im Spiel der TSG 1899 Hoffenheim bei Borussia Mönchengladbach im Tor vertreten. «Es ist ein bitterer Ausfall in so einem wichtigen Spiel, aber wir haben vollstes Vertrauen in Luca. Er wird seinen Mann stehen», sagte Coach Christian Ilzer vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Borussia-Park.