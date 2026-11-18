Hatzfeld/Korbach (dpa/lhe) - Happy End für einen einsamen Emu aus Nordhessen: Durch einen glücklichen Zufall hat der Laufvogel namens Paul eine neue Partnerin gefunden. Der Emu lebte nach Angaben des Landkreises Waldeck-Frankenberg allein auf einem Hof in Hatzfeld, seit sein Partnervogel gestorben war. Ein Hinweis aus der Bevölkerung brachte demnach den Fachdienst Tierschutz und Veterinärwesen des Landkreises auf den Fall. Der Halter hatte sich zwar um einen neuen Artgenossen bemüht, war aber erfolglos geblieben, so die Behörde.

Laut ihr können Emus in menschlicher Obhut bis zu 40 Jahre alt. Paul wird auf rund 15 Jahre geschätzt. Ohne passenden Gefährten hätte ihm jahrzehntelange Einsamkeit gedroht. Straußen oder Nandus kamen laut dem Landkreis als Ersatz nicht infrage. Diese Arten stammten von verschiedenen Kontinenten und lebten in völlig unterschiedlichen Sozialverbänden, erklärt Saskia Reyer vom Fachdienst Tierschutz und Veterinärwesen.

Auch Paulines Partner gestorben

Dann half der Zufall: Reyer entdeckte im Messenger-Status einer Bekannten, die im Tiergarten Wirgarten in Fulda arbeitet, das Foto eines Emus. «Auf Nachfrage stellte sich heraus, dass auch dieses Tier nach dem Tod seines Partners allein lebte», berichtet Reyer. Der Halter aus Hatzfeld sagte demnach sofort zu, den Vogel namens Pauline aufzunehmen, und das Team des Wirgartens brachte das Tier nach Hatzfeld.

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Foto: -/Landkreis Waldeck-Frankberg/dpa Auch der Partnervogel von Emu-Dame Pauline war gestorben.

Seit knapp zwei Wochen teilen sich Paul und Pauline nun ein Gehege. Nach Angaben des Landkreises handelt es sich um einen Hahn und eine Henne. «Da sich zwei Hähne oft nicht gut vertragen, bietet die Kombination von Hahn und Henne eine ideale Voraussetzung für ein harmonisches Zusammenleben», erklärt Reyer.

«Wunderbares Ergebnis»

«Solche gelungenen Vergesellschaftungen sind für uns ein wunderbares Ergebnis und im Sinne des Tierschutzes enorm wichtig», sagt sie. Emus seien soziale Tiere, die den Kontakt zu Artgenossen brauchten. «Umso schöner ist es, wenn aus einer Tierschutzmeldung am Ende gleich zwei Tiere ein neues Zuhause zu zweit finden.»