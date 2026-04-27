Auf dem Frühlingsfest

Einsatz am Zapfhahn: Demirovic löst Bier-Versprechen ein

Ermedin Demirovic lässt seinen Worten Taten folgen. Auf dem Stuttgarter Frühlingsfest feiert der VfB-Star seinen WM-Coup mit den Fans - und reichlich Freibier.

VfB-Profi Ermedin Demirovic auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Foto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
VfB-Profi Ermedin Demirovic auf dem Stuttgarter Frühlingsfest.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ermedin Demirovic zapfte so schnell er konnte. «Meine Schulter fällt gleich raus», sagte der VfB-Profi scherzhaft. Der Stürmer des Fußball-Bundesligisten hat auf dem Stuttgarter Frühlingfest sein Freibier-Versprechen eingelöst - und dabei vollen Einsatz gezeigt. «Ich dachte, es wäre ein bisschen entspannter», meinte er. «Respekt an die, die es täglich machen.»

Demirovic hatte den VfB-Fans Freigetränke versprochen, sollte er mit Bosnien-Herzegowina die Qualifikation für die WM im Sommer schaffen. Mit den Siegen gegen Wales und Italien in den entscheidenden Spielen Ende März war dem Team dann tatsächlich der Sprung zum XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko gelungen. Und der 28-jährige Demirovic hielt Wort.

Fans feiern Spieler mit Sprechchören

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«Es bedeutet mir so viel, dass ich bei der WM dabei bin, dass ich es mit Liebe mache - auch, wenn ich gerade nicht hinterherkomme», sagte der Angreifer während er am Montagabend einen Krug nach dem anderen füllte. «Man sieht, was es den Leuten bedeutet», meinte er.

Sowohl Fans des VfB als auch der Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas waren gekommen, feierten den Spieler im Festzelt unter anderem mit «Medo, Medo»-Sprechchören.

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