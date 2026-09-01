Zwei Segler gerettet

Einsatz auf dem Bodensee: Böe bringt Segelboot zum Kentern

Wasserschutzpolizei, Taucher und ein Kran: Vor Konstanz wird ein gekentertes Segelboot geborgen. Wie es zu dem Unglück kam.

Vor der Konstanzer Hafeneinfahrt bargen Einsatzkräfte ein gekentertes Segelboot. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Vor der Konstanzer Hafeneinfahrt bargen Einsatzkräfte ein gekentertes Segelboot. (Symbolbild)

Konstanz (dpa/lsw) - Eine Böe hat auf dem Bodensee ein Segelboot zum Kentern gebracht. Vor der Konstanzer Hafeneinfahrt rückten Feuerwehr und Wasserschutzpolizei am Montagabend zu einer großangelegten Wasserrettung aus. Das Boot war fast vollständig gesunken, die beiden Menschen an Bord wurden gerettet und blieben unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. 

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, standen die beiden noch auf dem hinteren Teil des Bootes. Sie wurden nach Angaben der Wasserschutzpolizei vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben und kurz darauf wieder entlassen. 

An dem Einsatz waren mindestens sechs Boote von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei beteiligt, außerdem Taucher der DLRG, wie ein Sprecher mitteilte. Sie sicherten zunächst das Segel, dann wurde das Boot mit dem Kran des Feuerlöschboots aufgerichtet und leergepumpt. Die alarmierte Ölwehr sicherte zudem Benzinkanister und Treibgut – Öl oder Benzin traten nicht ins Wasser aus. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Gekentert war das Segelboot bei einem Wendemanöver, als eine Böe es erfasste. Dabei trat genug Wasser in das Boot ein, um es zum Sinken zu bringen, wie ein Sprecher mitteilte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rettung auf dem Bodensee: Motorboot kentert bei Hilfsaktion
Mehrere Menschen im Wasser

Rettung auf dem Bodensee: Motorboot kentert bei Hilfsaktion

Ein Segelboot treibt manövrierunfähig auf dem Bodensee. Die Besatzung eines Motorbootes möchte zu Hilfe kommen, benötigt jedoch kurze Zeit später selbst Hilfe.

18.08.2026

Mehrere Segler vom Bodensee gerettet
Notfälle

Mehrere Segler vom Bodensee gerettet

Starke Winde peitschen am Mittwoch über den Bodensee. Die Wasserschutzpolizei rückt mehrmals wegen in Not geratener Menschen aus.

17.07.2025

Unfälle

Zwei Segler auf dem Edersee gekentert

Noteinsatz für die Wasserschutzpolizei und die DLRG auf dem Edersee. Ein Segelboot kentert, zwei Insassen sind an Bord.

05.07.2024

Notfälle

Segelboot kentert bei Unwetter auf Main: Segler gerettet

24.07.2023

Bodenseekreis

Schiffsführer rettet gekenterten Segler auf dem Bodensee

26.05.2023