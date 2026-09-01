Einsatz auf dem Bodensee: Böe bringt Segelboot zum Kentern

Konstanz (dpa/lsw) - Eine Böe hat auf dem Bodensee ein Segelboot zum Kentern gebracht. Vor der Konstanzer Hafeneinfahrt rückten Feuerwehr und Wasserschutzpolizei am Montagabend zu einer großangelegten Wasserrettung aus. Das Boot war fast vollständig gesunken, die beiden Menschen an Bord wurden gerettet und blieben unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, standen die beiden noch auf dem hinteren Teil des Bootes. Sie wurden nach Angaben der Wasserschutzpolizei vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben und kurz darauf wieder entlassen.

An dem Einsatz waren mindestens sechs Boote von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei beteiligt, außerdem Taucher der DLRG, wie ein Sprecher mitteilte. Sie sicherten zunächst das Segel, dann wurde das Boot mit dem Kran des Feuerlöschboots aufgerichtet und leergepumpt. Die alarmierte Ölwehr sicherte zudem Benzinkanister und Treibgut – Öl oder Benzin traten nicht ins Wasser aus.

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