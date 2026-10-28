Einsatz gegen Kinderpornografie - 87 Tatverdächtige
Den Männern und Frauen wird die Herstellung, der Besitz und die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie vorgeworfen. Wie die Bilanz der hessenweiten Durchsuchungen aussieht.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen sind hessenweit 84 Wohnungen durchsucht und 475 Datenträger sichergestellt worden. 87 Tatverdächtigen werde die Herstellung, der Besitz und die Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie vorgeworfen, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt mit.
Unter den Tatverdächtigen seien 83 Männer und 4 Frauen im Alter zwischen 15 und 81 Jahren. In zehn Fällen stehe der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen im Raum.
Elf Beschuldigte seien im Anschluss an die Wohnungsdurchsuchungen in der vergangenen Woche auf der Dienststelle der Polizei befragt worden. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurde ein Haftbefehl vollstreckt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stehen die Tatverdächtigen untereinander nicht im Austausch.