Rauch und Ruß

Einsatz wegen Feuer auf Schultoilette - Brandstiftung?

Ein Papierhandtuchspender brennt, Klopapier wird angezündet: Zwei Vorfälle auf Schultoiletten in Ehingen beschäftigen Polizei und Feuerwehr. Wer steckt dahinter?

Wegen eines Feuers rückten Einsatzkräfte aus. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Wegen eines Feuers rückten Einsatzkräfte aus. (Symbolbild)

Ehingen (Donau) (dpa/lsw) - Wegen eines Brands in einer Schultoilette in Ehingen im Alb-Donau-Kreis sind Feuerwehr und Polizei im Einsatz gewesen. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts auf Brandstiftung nach dem Feuer mit einem Schaden von mehreren Tausend Euro, wie die Polizei mitteilte.

Die Einsatzkräfte rückten am Freitag zu der gewerblichen Schule aus. In einer Toilette war ein Papierhandtuchspender verschmort, dabei kam es zu starker Rauch- und Rußentwicklung. Beim Eintreffen der Feuerwehr war kein offenes Feuer mehr feststellbar.

Am selben Tag soll ein Unbekannter kurze Zeit zuvor in einer anderen Toiletten der Schule versucht haben, Klopapier anzuzünden - jedoch ohne Schaden. Ein Zusammenhang der beiden Taten liegt laut Polizei nahe. Wer für die Taten verantwortlich ist, soll nun ermittelt werden.

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