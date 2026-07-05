Brände

Einsatzkräfte finden toten Menschen bei Wohnungsbrand

Im Dachgeschoss eines brennenden Hauses entdecken Feuerwehrleute eine tote Person. Viele Details sind noch unklar.

Feuerwehrleute löschen die Flammen in der Dachgeschosswohnung. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Feuerwehrleute löschen die Flammen in der Dachgeschosswohnung. (Symbolbild)

Illertissen (dpa) - Bei Löscharbeiten in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) haben Feuerwehrleute einen toten Menschen gefunden. Die Einsatzkräfte hätten die tote Person in einer Dachgeschosswohnung entdeckt und nach draußen gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte waren zunächst nicht bekannt. 

Feuerwehrleute löschten den Brand am Samstagabend. Weitere Angaben, etwa zur Identität der toten Person, der Brandursache oder dem Schaden machte die Polizei zunächst nicht.

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