Einsatzkräfte finden toten Menschen bei Wohnungsbrand
Im Dachgeschoss eines brennenden Hauses entdecken Feuerwehrleute eine tote Person. Viele Details sind noch unklar.
Illertissen (dpa) - Bei Löscharbeiten in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) haben Feuerwehrleute einen toten Menschen gefunden. Die Einsatzkräfte hätten die tote Person in einer Dachgeschosswohnung entdeckt und nach draußen gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte waren zunächst nicht bekannt.
Feuerwehrleute löschten den Brand am Samstagabend. Weitere Angaben, etwa zur Identität der toten Person, der Brandursache oder dem Schaden machte die Polizei zunächst nicht.