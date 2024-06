Einsatzkräfte kehren nach Hochwasserlage in Bayern zurück

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach der Hochwasserlage in Bayern sind die Einsatzkräfte des Hessischen Katastrophenschutzes zurückgekehrt. «Ich danke den hessischen Einsatzkräften für ihren erfolgreichen, aufopferungsvollen und größtenteils ehrenamtlichen Einsatz. Auf unsere Einsatzkräfte und die länderübergreifende Solidarität ist Verlass», sagte Innenminister Roman Poseck (CDU) laut einer Mitteilung vom Freitagmorgen. Die Helfer seien bereits am Donnerstag wieder im Land eingetroffen.

Das Bundesland Bayern hatte demnach am Sonntag Hilfe aus anderen Ländern angefordert. Am Montag wurden dann unter anderem Wasserrettungszüge aus mehreren hessischen Landkreisen nach Nördlingen in Bayern entsandt. Die hessische Einheit umfasste 111 Einsatzkräfte mit 36 Fahrzeugen.