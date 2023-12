Millionen Euro fließen in Brand- und Katastrophenschutz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Land Hessen hat in diesem Jahr mehrere Millionen Euro in den Brand- und Katastrophenschutz investiert. So seien die Freiwilligen Feuerwehren in den hessischen Kommunen mit rund 25 Millionen Euro gefördert worden, teilte das Innenministerium in Wiesbaden mit. Das Geld floss in 162 Feuerwehrfahrzeuge und 69 Baumaßnahmen an Feuerwehrhäusern. Für langjährige Einsatzkräfte im Brand- und Katastrophenschutz wurde eine Anerkennungsprämie von insgesamt zwei Millionen Euro gezahlt.