Land will Katastrophenschutz weiter stärken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Land Hessen will auch im kommenden Jahr weitere Sondereinsatzmittel für den Katastrophenschutz beschaffen. So befinden sich nach Angaben des hessischen Innenministeriums zwei Abrollbehälter für die Löschwasserversorgung in Produktion. «Mit der Auslieferung wird im ersten Quartal 2025 gerechnet», erklärte eine Sprecherin. Abrollbehälter sind Container zum Transport von Gütern, die bei Bedarf auf ein Einsatzfahrzeug verladen werden können.