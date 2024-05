Einschränkungen auf Bahnstrecken ab Donnerstag

Berlin/Halle/Leipzig (dpa) - Bahnreisende zwischen Berlin und München sowie Berlin und Frankfurt müssen ab diesem Donnerstag mit Beeinträchtigungen rechnen. Auf dem Abschnitt Berlin - Halle/Leipzig soll digitale Leittechnik installiert werden. Im Fernverkehr komme es vom 2. Mai, 23.00 Uhr, bis zum 9. Mai, 23.00 Uhr, zu einzelnen Zug- und Haltausfällen sowie zu Umleitungen auf den Linien zwischen München/Basel/Frankfurt und Berlin, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. In Lutherstadt Wittenberg halten in dieser Zeit keine Fernverkehrszüge. Auf allen Verbindungen veränderten sich die Ankunfts- und Abfahrtszeiten.

Im Regionalverkehr sollen den Angaben zufolge bis zum 9. Mai ganztägig Züge in verschiedenen Abschnitten zwischen Berlin-Südkreuz und Halle Hauptbahnhof ausfallen. Als Ersatz sind Busse im Einsatz. «Die Fahrzeiten weichen vom regulären Zugverkehr ab. Die Haltestellen des Ersatzverkehrs liegen auch nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen», so die Deutsche Bahn. Fahrgäste sollten sich vor der Fahrt noch einmal informieren.