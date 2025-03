Brückenabriss - ICE-Züge halten nicht in sechs Städten

Marburg (dpa/lhe) - Wegen des Abrisses einer Straßenbrücke in der Nähe des Marburger Hauptbahnhofs müssen sich Bahnreisende in der Zeit zwischen dem 21. und 31. März auf Einschränkungen einstellen. So würden Züge der ICE-Linie Karlsruhe-Stralsund zwischen Frankfurt und Kassel umgeleitet, teilte die Deutsche Bahn in Frankfurt mit. Die betroffenen Züge halten daher nicht in Frankfurt-West, Friedberg, Gießen, Marburg, Treysa und Wabern.