Zugverkehr

Einschränkungen für Pendler: Kaiserbrücke in Mainz gesperrt

Wegen Bauarbeiten wird eine wichtige Bahnbrücke ab heute für alle Züge gesperrt. Was das für Reisende bedeutet.

Pendler müssen mit massiven Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Pendler müssen mit massiven Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. (Symbolbild)

Mainz (dpa/lrs) - Ab heute müssen sich Pendler zwischen Mainz und Wiesbaden auf weitere erhebliche Einschränkungen einstellen. Grund ist die Sperrung der Kaiserbrücke für den kompletten Bahnverkehr ab heute Abend. Im Zeitraum vom 13. März (21:00 Uhr) bis zum 23. April entfällt demnach die S8 zwischen Mainz Hauptbahnhof und Wiesbaden Hauptbahnhof komplett. Danach soll die S8 zumindest wieder tagsüber zwischen Wiesbaden und Kelsterbach fahren.

Für Reisende bleibe weiterhin ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, teilte die Deutsche Bahn mit. Fernzüge würden in der Regel umgeleitet oder fielen zwischen Frankfurt und Mainz beziehungsweise Wiesbaden aus. Es komme zu längeren Fahrtzeiten, auch könnten Halte entfallen.

Rad- und Fußweg offen

Die wichtige Eisenbahnbrücke zwischen Mainz und Wiesbaden werde laut der Deutschen Bahn gesperrt, um Gleis- und Weichenerneuerungen sowie Arbeiten für das digitale Stellwerk Mainz durchzuführen. Der Rad- und Fußweg sei davon ausgenommen, die Brücke bleibe über den gesamten Zeitraum weiterhin passierbar, wie eine Sprecherin bestätigte.

