Marode Schule

Einsturzgefahr - Frankfurter Schule öffnet wieder

Ein Dachschaden legte einen Schulstandort in Frankfurt lahm: Für rund 1.000 Schüler fiel der Unterricht aus. Nun ist die Gefahr gebannt.

Der Schulbetrieb musste aus Sicherheitsgründen unterbrochen werden. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Der Schulbetrieb musste aus Sicherheitsgründen unterbrochen werden. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine wegen Schäden am Dach geschlossene Frankfurter Schule kann teilweise wieder genutzt werden. Drei Räume und die Aula bleiben zwar noch geschossen, wie die Stadt mitteilte. Der Schulbetrieb könne jedoch «vollumfänglich aufgenommen werden».

Das Schulgebäude der Anni-Albers-Schule für Mode, Medien und Gestaltung im Stadtteil Bockenheim musste am 25. Februar aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Inzwischen wurde das Dach der Mitteilung zufolge gesichert und das Gebäude könne wieder gefahrlos genutzt werden.

