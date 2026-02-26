Einsturzgefahr - Frankfurter Schule vorläufig geschlossen
Ein Dachschaden legt einen Schulstandort in Frankfurt lahm: Für rund 1.000 Schüler der Anni-Albers-Schule fällt erst einmal der Unterricht aus. Wann es weitergeht, soll schnell geklärt werden.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen Schäden am Dach hat ein Standort einer beruflichen Schule in Frankfurt vorläufig schließen müssen. Der Unterricht wurde bis Ende dieser Woche ausgesetzt, wie die Stadt mitteilte. Betroffen sei nach aktuellen Erkenntnissen nur ein Gebäudeteil und nicht das gesamte Schulgebäude.
Die Schäden in der Anni-Albers-Schule für Mode, Medien und Gestaltung waren am Mittwoch bei einer Begehung aufgefallen. Der genaue Umfang werde nun analysiert.
Auch Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren im Einsatz, eine Straßenbahnstrecke vor dem Gebäude musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Schule hat nach Angaben der Stadt rund 1.300 Schülerinnen und Schüler, die an drei Standorten unterrichtet werden, etwa 1.000 von ihnen an dem von der Sperrung betroffenen Standort.
«Nun werden wir schnellstmöglich das weitere Vorgehen klären, mit dem Ziel, das Gebäude zeitnah wieder für den Schulbetrieb zur Verfügung stellen zu können», sagte die Frankfurter Bildungsdezernentin Sylvia Weber.