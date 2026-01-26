Schnee legt Verkehr in Hessen teils lahm
Bei Schneefall gibt es Verkehrsprobleme: Lastwagen blockieren manche Fahrspuren, Buslinien fallen teils aus. Was sagen Polizei und Wetterdienst?
Fulda/Kassel (dpa/lhe) - Schneefall beeinträchtigt in Hessen besonders in den höheren Lagen den Autoverkehr. Im Bereich des Kirchheimer Autobahndreiecks bei Bad Hersfeld etwa hätten mancherorts Lastwagen Fahrspuren blockiert, «weil die Fahrer meinten, bei dem Schnee noch überholen zu müssen», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Fulda.
Ein Kollege des Polizeipräsidiums Kassel teilte mit: «Es schneit. Ein paar Autos stehen quer.» Schon vor Beginn des eigentlichen Berufsverkehrs habe es einige Unfälle vor allem mit Blechschäden gegeben. Auch ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt sprach von «kleineren Unfällen. Es wird sich wohl häufen. Es bleiben auch Autos liegen, die vielleicht noch Sommerreifen haben.»
Manche Busverbindungen fallen aus
Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) teilte mit, es werde mit Verspätungen gerechnet, einige seiner Buslinien würden «aufgrund der Wetterlage komplett eingestellt». Fahrgäste sollten sich beim RMV rechtzeitig über die «aktuelle Lage und witterungsbedingten Ausfälle» informieren.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach kann es in Hessen bis in den Nachmittag regional schneien: «Vom Odenwald bis nach Nordosthessen weitere 5 bis 10, örtlich um 15 Zentimeter, sonst meist unter 5 Zentimeter Neuschnee.» Es könne weiter glatt sein.