Verkehrsbehinderungen

Schnee sorgt für Verspätungen und Ausfälle im Nahverkehr

Schneefall legt Teile des Nahverkehrs in Hessen lahm: Besonders Busse sind betroffen, einige Linien fallen komplett aus. Was Fahrgäste jetzt beachten sollten.

Im Rhein-Main-Gebiet und Nordhessen führen Schneefall und nicht geräumte Strecken zu Verspätungen und Ausfällen. Foto: Boris Roessler/dpa
Im Rhein-Main-Gebiet und Nordhessen führen Schneefall und nicht geräumte Strecken zu Verspätungen und Ausfällen.

Frankfurt/Main/Kassel (dpa/lhe) - Schneefall sorgt in Hessen für Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr. Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) und die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) teilten mit, es komme aufgrund der Witterungsverhältnisse und nicht geräumter Strecken in ganz Nordhessen zu Fahrtausfällen und erheblichen Verspätungen.

Betroffen ist vorwiegend der Busverkehr, teilweise aber auch der Regionalzugverkehr, wie eine Sprecherin des NVV erklärte. 

Regional stelle sich die Situation sehr unterschiedlich dar  - «je nachdem, wie hoch ein Gebiet liegt, wie steil die Straßen sind und wie gut sie geräumt sind». Die Regiotrams hingegen würden überwiegend planmäßig fahren. 

Die Busunternehmen müssten die Priorität auf die Sicherheit der Fahrgäste und des Fahrpersonals legen, erklärte die Sprecherin mit Blick auf die Ausfälle im Busverkehr. Im Zweifel werde präventiv gehandelt. «Wenn nicht klar ist, ob sicher gefahren werden kann, dann wird nicht gefahren», erläuterte sie. 

Behinderungen auch im Rhein-Main-Gebiet

Auch im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) sorgt der Schnee für Probleme und Einschränkungen im Busverkehr. Es sei mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen, hieß es. Einige Linien wurden den Angaben zufolge zunächst komplett eingestellt. 

Die Verkehrsbetriebe baten Fahrgäste, sich über die jeweiligen Apps oder Fahrplanauskünfte über die aktuelle Lage und witterungsbedingte Ausfälle zu informieren.

