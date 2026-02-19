Schnee legt Busverkehr in Teilen Hessens lahm
Heftiger Schneefall sorgt in vielen Regionen Hessens für Ausfälle und Verspätungen im Busverkehr. Besonders betroffen: Landkreise in der Mitte und im Westen.
Gießen/Marburg/Niedernhausen (dpa/lhe) - Heftige Schneefälle und rutschige Straßen haben am Morgen in vielen Regionen Hessens zu starken Einschränkungen im Busverkehr geführt. Auf zahlreichen Linien wurde der Verkehr verspätet aufgenommen oder vorübergehend eingestellt, auch zu Verspätungen kam es.
Betroffen waren vor allem Landkreise in der Mitte und im Westen Hessens, aber auch im Main-Kinzig-Kreis gab es Verspätungen und Fahrausfälle wegen nicht geräumter Straßen, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilte.
Betroffen davon waren auch die Busse des Schienenersatzverkehrs zwischen Kelsterbach und Raunheim. Zudem konnten witterungsbedingt einige Züge auf den Linien RE42 und RB45 nicht fahren. Der RMV bat die Fahrgäste, sich kurz vor Fahrtantritt über die aktuelle Lage und witterungsbedingten Ausfälle zu informieren.