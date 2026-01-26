Winter legt Müllabfuhr in Stadt und Landkreis Fulda lahm
Restmüll, Bioabfall, Papier: In Fulda und Umgebung bleiben die Tonnen stehen. Wann die Abfuhr nachgeholt wird, hängt vom Wetter ab.
Fulda (dpa/lhe) - Wegen des Wintereinbruchs werden im Landkreis Fulda heute keine Mülltonnen geleert. Das betreffe nicht nur die Restmülltonne, sondern auch die Bio-Tonne, die Altpapier-Tonne, die Gelbe Tonne sowie die Sperrmüllabfuhr, teilte die Kreisverwaltung mit. «Die für Müllfahrzeuge aktuell eingeschränkte Befahrbarkeit der weit überwiegenden Anzahl der Straßen in Stadt und Landkreis macht eine reguläre Abfallentsorgung derzeit leider nicht möglich.»
Die Abfuhrunternehmen seien bemüht, die Müllentsorgung so bald wie möglich nachzuholen, sobald es die Witterungs- und Straßenverhältnisse wieder zuließen. Aufgrund der aktuellen Wettervorhersagen sei jedoch davon auszugehen, dass sich die Abfuhren in der gesamten Woche und möglicherweise noch darüber hinaus verzögern werden, erklärte die Kreisverwaltung.