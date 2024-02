Eintracht bei Saint-Gilloise mit Trapp und Marmoush

Brüssel (dpa) - Eintracht Frankfurt kann im Playoff-Hinspiel der Conference League beim belgischen Topclub Union Saint-Gilloise auf Nationaltorwart Kevin Trapp und Stürmer Omar Marmoush bauen. Das zuletzt angeschlagene Duo meldete sich rechtzeitig fit und steht dem Fußball-Bundesligisten in der Partie am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) wieder zur Verfügung. «Beide haben im Training einen fidelen Eindruck gemacht. Ich gehe davon aus, dass sie spielen können», berichtete Eintracht-Trainer Dino Toppmöller am Mittwochabend.