Eintracht will bei Saint-Gilloise bestehen

Brüssel (dpa) - Eintracht Frankfurt strebt im Playoff-Hinspiel der Conference League beim belgischen Topclub Union Saint-Gilloise eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später an. In der Partie am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) wird Nationaltorwart Kevin Trapp wohl wieder zwischen die Pfosten zurückkehren. Der 33-Jährige, der zuletzt in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum wegen Rückenbeschwerden kurzfristig ausgefallen war, absolvierte am Mittwoch das Abschlusstraining. Ebenfalls wieder dabei ist Stürmer Sasa Kalajdzic, der das Bochum-Spiel wegen der Geburt seines Kindes verpasst hatte.