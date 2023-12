Eintracht bei Spitzenreiter Leverkusen gefordert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hofft im Bundesliga-Gastspiel bei Tabellenführer Bayer Leverkusen auf etwas Zählbares. Die Hessen gehen allerdings als Außenseiter in die Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN), ist die Werkself in dieser Saison doch noch ungeschlagen. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller sieht sein Team, das zuletzt in der Conference League beim 0:2 in Aberdeen enttäuscht hatte, jedoch nicht chancenlos. Verzichten müssen die Frankfurter auf den nach fünf Gelben Karten gesperrten Omar Marmoush. Der Einsatz von Eric Junior Dina Ebimbe ist fraglich.