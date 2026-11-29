Stuttgart (dpa) - Es gibt Situationen, die überraschen selbst einen Trainerfuchs wie Adi Hütter noch: Als der Coach von Eintracht Frankfurt am späten Samstagabend sein Statement in der offiziellen Pressekonferenz abgab, war der Saal nahezu leer. Die Reporter befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Mixed Zone bei den Spielern. «Das habe ich auch noch nicht erlebt», sagte der Österreicher nach dem 2:2 beim VfB Stuttgart.

Trotz des straffen Programms - am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ARD) empfängt die Eintracht im DFB-Pokal Borussia Dortmund - nahm sich Hütter die Zeit für eine ausführliche Einordnung. «Es war ein absolut verdienter Punkt und mit ein bisschen mehr Überzeugung in den Umschaltmomenten in der ersten Halbzeit oder hinten raus hätten wir drei mitnehmen können», befand der 56-Jährige.

Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa Adi Hütter war mit dem Punkt zufrieden.

Moral gezeigt

Einmal mehr lobte Hütter die Entwicklung seiner Schützlinge, die im Duell mit den Schwaben trotz zweimaligen Rückstands nicht aufsteckten. «Ich weiß nicht, ob wir vor einigen Wochen in der Form zurückgekommen wären», sinnierte der Coach.

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Die Eintracht fand gegen den VfB die passenden Antworten und glich durch Ansgar Knauff (45.+2), dessen Schuss von Deniz Undav unglücklich abgefälscht wurde, und Younes Ebnoutalib (62.) jeweils aus. Glück hatten die Frankfurter, dass Schiedsrichter Sascha Stegemann eine frühe Rote Karte gegen Robin Koch nach einem Eingriff des VAR zurücknahm (21.).

Die gezeigte Moral dürfte das Selbstvertrauen jedenfalls weiter gestärkt haben. Sportdirektor Timmo Hardung stellte zufrieden fest: «Wenn man mit der richtigen Einstellung ins Spiel geht, können gute Dinge entstehen.»

Was wird aus Hardung?

Der 37-Jährige rückte abseits des Platzes in den Mittelpunkt. Mit Joti Chatzialexiou nimmt am Dienstag ein neuer Sportvorstand seine Arbeit in der Mainmetropole auf. Hardung war zwischenzeitlich mit der AC Mailand in Verbindung gebracht worden. Dort heuert jetzt wohl aber Frankfurts ehemaliger Sportvorstand Markus Krösche an.

Laut Medienberichten soll Krösche mit der Milan-Führung kürzlich eine Einigung über ein Engagement als Sportchef erzielt haben. Nach Informationen des Portals «Calciomercato.com» sieht Milan-Besitzer Gerry Cardinale die sportliche Führung damit gut genug aufgestellt und keinen Bedarf für weitere Verstärkung.

Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa Das Duell zwischen Stuttgart und der Eintracht bot eine Menge Gesprächsbedarf.

«Grundsätzlich habe ich ein gültiges Arbeitspapier und fühle mich wohl in Frankfurt. Das wissen alle, aber trotzdem ändert sich das Setting», sagte Hardung. «Ich habe klargemacht, dass ich hier bleibe, bis ein Übergang gefunden ist. Der ist jetzt gefunden, aber das heißt nicht, dass ich am Dienstag nicht mehr komme. Ganz im Gegenteil: Ich komme sehr gerne.»

Die Telefonate seien bislang gut verlaufen, so Hardung weiter. «Daraus müssen jetzt gute Gespräche entstehen. Das gebietet auch die Professionalität von allen Seiten. Das habe ich signalisiert, das hat Joti signalisiert und dann machen wir das so.»

Hütter freut sich auf Chatzialexiou

Hütter freut sich auf die Zusammenarbeit mit Chatzialexiou. Den neuen starken Mann bei der Eintracht habe er als «sehr, sehr offen, sehr kommunikativ» kennengelernt. «Sicherlich ist es für ihn das erste Mal in der Bundesliga bei einem Traditionsclub, aber die Gespräche, die ich mit ihm geführt habe, waren sehr positiv», berichtete Hütter.