Fußball-Bundesliga

Krösche-Abgang: Was Eintracht-Trainer Adi Hütter dazu sagt

Nach einer turbulenten Woche bei der Eintracht geht es sportlich weiter - am Samstagabend in Dortmund. Adi Hütter erzählt von seinem Abschied von Markus Krösche bei der Eintracht.

Gehen getrennte Wege: Markus Krösche (l.) und Adi Hütter. Foto: Andreas Arnold/dpa
Gehen getrennte Wege: Markus Krösche (l.) und Adi Hütter.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Adi Hütter will sich bei Eintracht Frankfurt nicht in die Suche nach einem Nachfolger von Sport-Vorstand Markus Krösche einmischen. Er werde vom Vorstandsvorsitzenden Axel Hellmann und Vereinspräsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden Mathias Beck informiert, «aber ich werde mich trotz allem auf meine Kernkompetenz konzentrieren, und das ist, Trainer zu sein.»

Hütter: «Es gibt einen klaren Plan auch ohne Markus»

Dies sagte der 56 Jahre alte Chefcoach der Eintracht bei der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky). «Dass wir uns hier für die Zukunft keine Sorgen machen müssen, hat auch Axel Hellmann gestern klar und deutlich gesagt. Es gibt einen klaren Plan auch ohne Markus. Zusammen mit Matthis Beck wird man jemand suchen, der zum Club passt», sagte Hütter weiter.

Vorstandsboss Hellmann hatte tags zuvor zur Situation bei den Frankfurtern nach turbulenten Tagen mit dem Krösche-Abgang und der Mitgliederversammlung gesagt: «Die Maschine läuft. Ich habe nicht das Gefühl, dass Adi Hütter ein besonders begleitendes Händchen braucht.» Gerade bei dem Trainer habe er auch ohne Krösche keinerlei Bedenken. «Der hat seinen Cosmos komplett im Griff, da mache ich mir keine Sorgen.»

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Hütter berichtete auch, wie er Krösches Abgang nach fünf Jahren bei der Eintracht persönlich erlebt hat. «Markus hat mich am Sonntagvormittag informiert. Wir haben uns dann bei mir in der Wohnung getroffen und eineinhalb Stunden lang ein tolles Gespräch gehabt», sagte der Österreicher. «Das rechne ich Markus auch sehr, sehr hoch an, dass er persönlich bei mir vorbeigeschaut hat und mir das mitgeteilt hat.»

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