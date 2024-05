Eintracht-Coach sorgt sich nicht um Trapp

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller glaubt nach dem EM-Aus von Kevin Trapp nicht an Nachwirkungen beim Nationaltorwart. «Ich habe ihn in den vergangenen Tagen sehr stabil wahrgenommen, mit einer guten Energie im Training. Er hat genügend Kraft und Erfahrung, um solch eine Situation zu verarbeiten und mir nicht den Eindruck vermittelt, dass er unbedingt mentale Unterstützung braucht», sagte Toppmöller am Freitag.