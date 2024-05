Hasebe gibt große Abschiedspressekonferenz in Tokio

Tokio (dpa/lhe) - Vor so vielen Reportern hat Makoto Hasebe in der Bundesliga nie gesprochen. Der 40 Jahre alte Fußball-Routinier von Eintracht Frankfurt hat nach dem Ende seiner aktiven Karriere eine Pressekonferenz in Tokio gegeben. Gemeinsam mit Frankfurts Sport-Vorstand Markus Krösche sprach Hasebe im Palace Hotel am Freitagvormittag (Ortszeit) vor 150 Journalisten, 40 Fotografen und 15 Kamerateams.