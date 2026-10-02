Fußball

Eintracht-Duell: Frankfurt siegt im Test gegen Braunschweig

Das Spiel geht später los. Eintracht Frankfurt lässt sich davon nicht beirren, profitiert beim 4:0-Erfolg gegen Braunschweig aber auch von einem Eigentor.

Testete mit seiner Mannschaft gegen Braunschweig: Frankfurt-Coach Adi Hütter. (Achivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Testete mit seiner Mannschaft gegen Braunschweig: Frankfurt-Coach Adi Hütter. (Achivbild)

Frankfurt (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sein einziges Testspiel in der Länderspielpause gewonnen. Ohne zahlreiche Nationalspieler setzte sich das Team von Trainer Adi Hütter gegen Eintracht Braunschweig mit 4:0 (1:0) durch. Die Partie begann eine halbe Stunde später als geplant. Grund dafür war ein Stau auf der Anreise des Tabellen-15. der 2. Bundesliga. 

Das Führungstor erzielte Otávio (33. Minute) per Kopf. Nach dem Seitenwechsel traf Braunschweigs Lino Tempelmann bei einem missglückten Rettungsversuch ins eigene Tor (57.). Zudem legten Ansgar Knauff (68.) und Paul Wünsch (79.) noch zwei Treffer nach. 

Kaua Santos im Tor

Zwischen den Pfosten stand bei den Frankfurtern der zunächst als Stammtorwart in die Vorbereitung gestartete Kaua Santos. Der 23-Jährige war zum ersten Liga-Spieltag von Noah Atubolu abgelöst worden. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

In der Bundesliga wartet auf die Hessen am 10. Oktober (18.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig die nächste Aufgabe. Die Niedersachsen empfangen einen Tag zuvor Holstein Kiel.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eintracht-Frauen mit lockerem 4:0 beim HSV
Bundesliga

Eintracht-Frauen mit lockerem 4:0 beim HSV

Nationalstürmerin Laura Freigang gelingt ihr erstes Saisontor in der Bundesliga. Die Eintracht-Frauen beherrschen die Partie in Hamburg.

02.11.2025

Amerika-Tour

Eintracht Frankfurt siegt bei Testspiel in Mexiko

Erfolgreicher Start der Amerika-Reise: Eintracht Frankfurt gewinnt das Testspiel in Mexiko. Die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison geht weiter.

26.07.2024

DFB-Pokal

Eintracht Frankfurt in Braunschweig - Derby in Wiesbaden

Eintracht Frankfurt spielt im Pokal beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Wehen Wiesbaden empfängt Mainz 05. Die Kickers Offenbach spielen gegen Magdeburg, Darmstadt bei Teutonia Ottensen.

01.06.2024

Bundesliga

Fußballfrauen von Eintracht Frankfurt: Erfolg in Freiburg

16.12.2023

EM-Qualifikation

Portugal siegt 9:0 - Kramaric sichert Kroatiens Erfolg

11.09.2023