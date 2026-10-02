Eintracht-Duell: Frankfurt siegt im Test gegen Braunschweig

Frankfurt (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sein einziges Testspiel in der Länderspielpause gewonnen. Ohne zahlreiche Nationalspieler setzte sich das Team von Trainer Adi Hütter gegen Eintracht Braunschweig mit 4:0 (1:0) durch. Die Partie begann eine halbe Stunde später als geplant. Grund dafür war ein Stau auf der Anreise des Tabellen-15. der 2. Bundesliga.

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Das Führungstor erzielte Otávio (33. Minute) per Kopf. Nach dem Seitenwechsel traf Braunschweigs Lino Tempelmann bei einem missglückten Rettungsversuch ins eigene Tor (57.). Zudem legten Ansgar Knauff (68.) und Paul Wünsch (79.) noch zwei Treffer nach.

Kaua Santos im Tor

Zwischen den Pfosten stand bei den Frankfurtern der zunächst als Stammtorwart in die Vorbereitung gestartete Kaua Santos. Der 23-Jährige war zum ersten Liga-Spieltag von Noah Atubolu abgelöst worden.

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