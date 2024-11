Eintracht-Ehrenpräsident: Sturmduo wie einst Grafite/Dzeko

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ehrenpräsident Peter Fischer stuft Eintracht Frankfurts neue Stürmerstars Oumar Marmoush und Hugo Ekitiké als Ausnahmekönner im deutschen Profifußball ein. «So ein Sturm-Duo gibt es in der Bundesliga relativ selten. Ich erinnere mich an Grafite und Dzeko bei Wolfsburg, als die unter Felix Magath 2009 Meister wurden», sagte der 68-Jährige in einem Interview auf bild.de. «Das war auch so ein außergewöhnliches Stürmer-Duo wie Marmoush und Ekitiké.»